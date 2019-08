Uma pré-época toda ao ataque

Foi assim que sempre quis ver a sua equipa comportar-se e será assim que vai continuar a apresentar-se o Feirense em 2019/20. Filipe Martins quer a sua equipa virada para a frente e prova disso são os números que se extraem desta pré-época.





Em sete jogos, os fogaceiros marcaram 10 golos, fizeram 82 remates, 72 cruzamentos e 47 cantos. No meio destes dados, destacaram-se algumas invidualidades, como N’Sor, João Tavares, João Victor e Christian, os quatro com dois golos, as duas assistências de Zé Ricardo, os 19 remates de Boupendza, os 12 cruzamentos de Edson Farias ou as 13 faltas sofridas de Fati.É ainda de referir que a grande rotatividade das segundas partes dos jogos de pré-época fez com que os números não fossem ainda maiores.