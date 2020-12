Uma vitória para equilibrar as contas

O Feirense somou apenas um ponto nas duas últimas jornadas, mas, este fim de semana, pode recuperar algum do ligeiro atraso que tem para o trio da frente. Estoril, Mafra e Académica jogam fora de casa, enquanto os comandados de Filipe Rocha recebem o Benfica B, no Estádio Marcolino Castro.





Uma vitória diante dos encarnados coloca também os fogaceiros na média de pontos conquistados em casa pelas equipas do topo da tabela. Após dois triunfos e um empate no Marcolino, a conquista dos três pontos eleva para 10 os obtidos no seu reduto, os mesmos que Estoril e apenas menos dois do que Mafra e Académica. A título de curiosidade, o Chaves (outro dos candidatos à subida) somou apenas cinco pontos.Com a aproximação à liderança como grande objetivo, o Feirense sabe que terá de aproveitar o fator casa. Não há público nas bancadas, mas há referências que podem ser importantes. E logo numa jornada, como já se referiu, em que os rivais podem ter vida complicada por atuarem fora.