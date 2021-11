Vargas eleito melhor jogador de agosto e setembro da 2ª Liga

O atacante Kerwin Vargas do Feirense foi eleito, pelo Sindicato de Jogadores, o melhor jogador da Liga Sabseg durantes os meses de agosto e setembro, somando mais uma distinção neste início de temporada fulgurante.Com apenas 19 anos, o colombiano, que está a fazer a sua época de estreia como profissional, começou de forma auspiciosa a temporada, tendo apontado quatro golos em cinco jogos durante os primeiros dois meses da competição, tendo recebido o prémio de Homem do Jogo da Liga Portugal em três ocasiões.Relembre-se que o prémio do Sindicato de Jogadores resulta de uma votação que reúne votos de antigos jogadores, bem como as notas atribuídas pelos jornais desportivos em cada partida.