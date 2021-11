Vargas inspira-se em Luis Díaz

O encontro da Taça de Portugal entre FC Porto e Feirense pode marcar o encontro de Vargas com um compatriota colombiano por quem a admiração do avançado fogaceiro tem vindo a crescer: Luis Díaz. O dianteiro dos dragões tem brilhado esta temporada, um percurso que tem servido de inspiração para o jovem do Feirense. Chegado a Portugal em busca do sonho, Vargas espera vir também a brilhar a alto nível.