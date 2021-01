Veia goleadora de Fabrício não tem chegado

Fabrício tem estado de pé quente no ataque do Feirense, mas a veia goleadora do avançado não se tem refletido em muitos pontos. O brasileiro marcou em três dos últimos quatro jogos (Vizela, FC Porto B e, anteontem, no terreno do Penafiel), só que, desses duelos, os fogaceiros apenas venceram o embate diante dos portistas.





À derrota com o Vizela, que se seguiu mais uma com a UD Oliveirense onde a equipa ficou em branco, soma-se o empate no Municipal 25 de Abril. Ou seja, mesmo com um goleador em alta - ao qual ainda podemos, e devemos, juntar Marcus - nem sempre tem correspondido um coletivo com fortes aspirações à subida de divisão.Segue-se um duelo com o Chaves onde Filipe Rocha, de volta ao banco após cumprir castigo, quererá, certamente, fazer algumas correções no sentido do Feirense fazer uma 2ª volta mais consistente do que a 1ª.