Vítor Bruno despede-se do Feirense: «Um clube que ficará sempre guardado no meu coração»

Vítor Bruno está de saída do Feirense, mas não quis deixar passar o fim de linha no emblema fogaceiro sem deixar uma mensagem de despedida. O lateral recorreu às redes sociais para assinalar que não irá continuar em Santa Maria da Feira e, simultaneamente, para agradecer a todos aqueles com quem trabalhou.





"Fim de ciclo. Não tenho muitas palavras para este momento. Apenas agradecer-vos por me terem dado esta possibilidade de representar um clube que ficará para sempre guardado no meu coração. Serei sempre um de vós... Agradeço a todos, direcção, jogadores e todo o staff. Aos sócios e adeptos, obrigado por todo o carinho. Saio em dívida convosco. Foi um orgulho enorme ter representado 68 vezes este clube", escreveu.