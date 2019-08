Vítor já se mostra influente

A experiência do médio Vítor está a mostrar-se importante para o Feirense agora que a época ainda se encontra numa fase inicial. Não tendo sido utilizado na Taça da Liga diante do V. Guimarães, o ex-Deportivo alinhou de início com o Vilafranquense e fez mesmo uma assistência para golo.





Foi de livre que Vítor soube colocar a bola à medida da cabeça de Ícaro, dando origem ao 2-0 que estabeleceu o resultado final. Para além deste passe determinante, Vítor teve 86% de eficácia de passe, ganhou quatro duelos, rematou noutra ocasião e ainda fez um roubo de bola. A capacidade criativa do centro-campista que se notabilizou em clubes como Sporting ou P. Ferreira revela-se parte significativa da estratégia de Filipe Martins.