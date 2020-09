Washington reforça meio-campo do Feirense

Washington é reforço para o meio-campo do Feirense. O médio-defensivo, de 31 anos, regressa a Portugal, uma vez que por cá defendeu as cores do Nacional (em 66 jogos) e do Aves (em 10 partidas).





O brasileiro, que estava a jogar no seu país ao serviço do CRB, vai agora tentar convencer Filipe Rocha a dar-lhe um lugar no onze fogaceiro.