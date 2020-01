'Xerife' está de volta no Feirense

Numa série de quatro jogos sem perder e com o desafio com o Vilafranquense, do próximo domingo, no horizonte, Filipe Rocha recebeu, na manhã desta sexta-feira, mais um 'reforço'. Trata-se de Ricardo. O defesa-central havia contraído uma lesão na zona lombar no início deste mês, em jogo no Estoril. O 'Xerife', como é conhecido, falhou as partidas diante de FC Porto B e UD Oliveirense.





Se esta é uma boa notícia para o técnico fogaceiro, é igualmente motivo de alguma dor de cabeça. É que, na ausência de Ricardo, Guilherme Ramos deu sempre boa resposta.Por outro lado, Tiago Cavadas foi sendo chamado ao banco de suplentes, ele que era o capitão da equipa sub-23, onde mostrou dotes de central goleador. Promovido esta temporada ao plantel principal, ainda aguarda a sua estreia.