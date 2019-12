Zé Ricardo agarra lugar na lateral esquerda

Depois de um período de adaptação ao clube, Zé Ricardo parece ter conquistado o seu espaço no Feirense. O jovem de 21 anos começou a temporada na equipa sub-23, mas soma já quatro jogos consecutivos como titular nos fogaceiros (num total de seis partidas que realizou pela equipa principal).





Chegado ao Feirense no último verão proveniente do Mirandela, Zé Ricardo, que soma cinco golos em oito partidas pelos sub-23, aproveitou da melhor forma a lesão de Ruca para aparecer no onze. Embora Filipe Martins tenha chegado a adaptar Edson Farias a lateral-esquerdo, Filipe Rocha tem apostado sem hesitação em Zé Ricardo.Naquela que é a sua primeira experiência nos campeonatos profissionais, Zé Ricardo apresenta uma média de 12 duelos ganhos e quatro cruzamentos por jogo.