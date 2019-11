Zé Ricardo aponta à titularidade frente ao Sp. Covilhã

Depois de ser titular no jogo da Taça de Portugal, frente ao Ac. Viseu, Zé Ricardo deve voltar a constar nas opções iniciais de Filipe Rocha no embate frente ao Sp. Covilhã. Ruca, o habitual titular no lado esquerdo da defesa do Feirense, está lesionado, pelo que a escolha do técnico dos fogaceiros deve passar novamente pelo jovem de 21 anos.





Até ao momento, Zé Ricardo soma três jogos pela equipa principal do clube. Para além de ter sido utilizado no jogo do passado fim de semana, o brasileiro alinhou nos embates com o Varzim (2ª Liga) e com o Tondela (Taça de Portugal). Nos sub-23, o ex-Mirandela fez oito jogos até agora, somando cinco golos.A partida entre o Sp. Covilhã e o Feirense está agendada para as 17 horas desta sexta-feira.