Zé Ricardo e Tiago Dias lutam por vaga na ala esquerda

Num plantel fogaceiro com muita juventude, o técnico Rui Ferreira tem promovido a competitividade interna entre os jogadores que compõem o elenco do Feirense. Zé Ricardo e Tiago Dias são exemplo disso mesmo e têm competido pela vaga na ala esquerda.





Com a atribuição da titularidade a alternar entre os dois, cada um soma já uma assistência na Liga SABSEG. Tiago Dias, que foi contratado neste defeso ao Olhanense, fez um passe para golo na vitória diante do Mafra, enquanto Zé Ricardo, a cumprir a terceira temporada no clube depois de ter sido recrutado ao Mirandela, assistiu no último encontro frente ao Chaves, que também terminou com vitória da formação de Santa Maria da Faria.Face ao bom rendimento dos dois atletas, é provável que Rui Ferreira mantenha a rotatividade na posição.