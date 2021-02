Zé Ricardo espreita regresso

Alcançado o 2.º lugar na tabela da Liga Sabseg, o Feirense desloca-se à Covilha já na manhã deste sábado e Filipe Rocha conta com um 'reforço' importante para a defesa. Zé Ricardo cumpriu castigo diante da Académica e pode recuperar a titularidade na defesa, apesar da excelente réplica que Ruca deu diante dos estudantes. Os fogaceiros voltaram a não sofrer golos, mas é provável que o treinador aposte no regresso do jovem hispano-brasileiro.





Zé Ricardo ganhou a titularidade na presente época, apesar da forte concorrência de Ruca e de David Luís. O crescimento em termos defensivos nos últimos meses foi notório de alguém que, em 2018/19, atuava no Campeonato de Portugal ao serviço do Mirandela e que, em Santa Maria da Feira, na época transata, aproveitou a Liga Revelação para maturar. Após 11 jogos realizados em 2019/20, Zé Ricardo já soma 20 jogos e três assistências.