Zé Ricardo supera concorrência

Há muitos treinadores que defendem a velha máxima de que os nomes e os currículos não contam no momento de escolher quem joga. Essa situação pode, muito bem, estar-se a verificar na lateral esquerda da defesa do Feirense.





Zé Ricardo era, em teoria, um jogador que não seria titular indiscutível, mas o jovem tem superado a concorrência de 'pesos pesados' como Ruca e David Luís. Zé Ricardo já soma 10 jogos na presente temporada, nove dos quais a titular, e, caso atue amanhã diante do Benfica B, até atinge o número de partidas realizadas na época transata.O hispano-brasileiro tem uma forte vocação ofensiva, mas entrou em 2020/21 com outros argumentos defensivos e com especial atenção ao posicionamento no terreno do jogo. Essa evolução permitiu-lhe ombrear com os colegas mais experientes.Ruca até começou a titular, mas uma lesão e um castigo deram oportunidade a que Zé Ricardo jogasse e jogasse bem. David Luís, como se sabe, vem de um longo período afastado dos relvados e precisará de tempo para estar na sua plenitude.