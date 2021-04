Zé Ricardo voltou em força

Zé Ricardo voltou ao onze do Feirense no passado fim-de-semana e a exibição consistente no Seixal, diante do Benfica B, deve garantir-lhe a continuidade no onze na receção ao Varzim, marcada para sábado de manhã.





Beneficiando da mudança tática, o hispano-brasileiro soube aproveitar todo o corredor esquerdo para carrilar jogo e, sempre que possível, tirou cruzamentos ou apareceu no espaço interior, quando a sua equipa atacava pelo lado oposto. Mesmo com a saída de Ícaro e com o regresso ao 4x3x3, Zé Ricardo manteve a estabilidade defensiva e a ousadia ofensiva, que o caracteriza.Coletivamente, o Feirense não alcançou o resultado pretendido, mas o treinador Rui Ferreira demonstrou, após o jogo, que ficou agradado com.a resposta dos seus jogadores.Faltou eficácia na frente para materializar as várias oportunidades criadas e algum rigor na marcação a Gonçalo Ramos (bisou...), mas não foi Zé Ricardo a comprometer em nenhum dos golos. Por tudo isto, o jovem esquerdino deve manter a titularidade na próxima ronda.