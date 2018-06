Acabou de forma polémica a assembleia geral extraordinária do Gil Vicente. O presidente Francisco Dias da Silva exigiu que ficasse registado em ata que António Salvador votou contra a subida imediata do clube à 1ª Liga e que essa decisão do líder dos arsenalistas influenciou de forma capital os restantes membros do G15 na cimeira de presidentes realizada no início de maio.

Salvador não gostou e, como é seu hábito, respondeu rápido e de forma dura. "O único responsável pela reintegração do Gil Vicente na Liga em 2019/20 chama-se Francisco Dias da Silva, que na qualidade de presidente do clube acordou com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Liga Portugal, pouco depois de ser empossado, os termos e os prazos para o regresso ao escalão maior. Francisco Dias da Silva e o advogado que o acompanha, Pedro Macieirinha, são os pais deste acordo que agora tentam renegar, o que certamente dirá muito sobre a sua conduta e os seus atos", referiu o presidente do Sp. Braga numa nota enviada às redação, sem deixar de ironizar com uma fotografia que correu o país inteiro de Francisco Dias da Silva a posar com Pedro Proença e ainda Rui Pedro Soares (Belenenses) a celebrar um acordo histórico e que ditava a subida do Gil Vicente em... 2019/20.

Atento aos problemas do vizinho minhoto, Salvador prosseguiu de maneira a fazer vincar a sua perspetiva de um caso que se arrastou: "Estranha-se que [Francisco Dias da Silva] tenha procurado reverter o processo, como se estranha que o presidente da Liga tenha aceitado rever o tema, sujeitando-o a uma apreciação que teria de ser unânime e que foi rejeitada pela esmagadora maioria dos clubes. Fulanizar esta questão na ação de qualquer dirigente é um atestado de incompetência que Francisco Dias da Silva só pode passar a si próprio."

Autor: Ricardo Vasconcelos