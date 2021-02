José Augusto Faria continua nos sub-23 do Leixões

Associado ao Ac. Viseu nos últimos dias, José Agusto Faria vai continuar nos sub-23 do Leixões. O treinador esteve reunido com elementos do clube viseense, mas as negociações nã chegaram a bom porto e José Augusto Faria permanece assim em Matosinhos.





Para a decisão do técnico pesou a campanha que os sub-23 do Leixões estão a fazer. Perante o facto de a equipa ocupar o 1º lugar da Liga Revelação, José Augusto Faria querer levar o projeto até ao fim de forma a tentar chegar ao título.Neste momento, os sub-23 dos bebés do Mar Na Liga Revelação têm 26 pontos, mais um do que o Estoril e mais dois que o Sp. Braga.