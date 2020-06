Adeptos do Leixões protestam contra apoio da câmara de Matosinhos ao FC Porto

Os adeptos do Leixões deixaram tarjas junto à Câmara Municipal de Matosinhos a mostrar o seu descontentamento sobre o interesse do FC Porto em construir uma cidade do futebol no concelho, projeto que contará já com o apoio da autarquia.





"Ajudar o clube do município ao lado não beneficia os jovens da cidade", pode ler-se numa das tarjas.Recorde-se que Pinto da Costa revelou durante a campanha eleitoral pormenores do projeto. "Temos já no concelho de Matosinhos um terreno de 8 hectares, em que o plano diretor já está alterado e o de pormenor já foi aprovado pela Câmara Municipal. Prevê a construção de sete campos de futebol de 11, um deles com 2.500 lugares na bancada, e dois campos de futebol de 7. Terá uma zona residencial para 100 camas e temos dois tipos de financiamento já aprovados. O FC Porto é que terá de optar com qual avançar. Ainda não tomamos essa decisão pois estamos no final de um mandato e entendemos que não o devemos fazer."