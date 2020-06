Adeptos do Leixões voltam a protestar contra a possível construção da academia do FC Porto em Matosinhos

Apesar de a Câmara Municipal de Matosinhos ter emitido um comunicado a informar que ainda não aprovou a cedência de terrenos ao FC Porto para a construção da cidade desportiva dos dragões, os adeptos do Leixões voltaram a mostrar-se contra o projeto.





Nesse sentido, foram deixadas tarjas com mensagens a demonstrar o descontentamento dos adeptos em relação à construção da cidade desportiva em vários sítios do cidade, incluindo o Estádio do Mar e a câmara municipal.