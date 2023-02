Agostinho antevê "jogo muito difícil" na visita ao Nacional

Em 11 deslocações à Madeira para defrontar o Nacional, o Leixões nunca conseguiu vencer, sendo que o melhor que alcançou foram três empates. Este domingo, a turma de Matosinhos tem nova oportunidade para acabar com esse registo, algo que serve de motivação para os jogadores."O Leixões nunca venceu o Nacional, na Madeira, e isso é mais uma motivação para nós", começou por dizer Agostinho, aos meios do clube, reconhecendo as dificuldades que a equipa vai encontrar na Choupana: "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, frente a uma equipa com qualidade. Só estando muito concentrados e determinados em todos os momentos do jogo conseguiremos um bom resultado."Em relação à temporada, o avançado, que conquistou um lugar no onze nas últimas jornadas, pensa apenas jogo a jogo. "O nosso pensamento só passa por somar o máximo número de pontos em cada encontro. Estamos a trabalhar bem e em alerta para não cometer os erros cometidos com o Feirense, em que entramos mal no jogo. Temos de jogar nos limites do primeiro ao último minuto".O Leixões visita o Nacional no domingo, pelas 11 horas.