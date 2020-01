Alan Junior emprestado ao Trofense

Alan Junior vai reforçar o trofense na segunda metade da temporada. O avançado muda-se para a Trofa por empréstimo do Leixões, num acordo que é válido até ao fim da presente época.





Sem espaço na equipa principal do emblema de Matosinhos, formação pela qual realizou apenas quatro jogos, o dianteiro brasileiro vai à procura de uma opção mais regular para a carreira.O nome de Alan Junior era, aliás, um dos cinco que estavam em cima da mesa da SAD para arrumar a casa nesta janela de transferências, tal como o nosso jornal revelou em tempo oportuno. Para além do brasileiro, a lista contém também os nomes de Júnior Sena, Enoh, Kikuchi e Tarzan, sendo que este último também já rumou a outras paragens, regressando ao Caldas depois de rescindir com o Leixões.Enoh, por sua vez, tem mercado no estrangeiro, ao passo que Kikuchi pode rumar ao Campeonato de Portugal. Apenas Júnior Sena continua com o futuro em aberto, sobretudo depois de ter tido uma oportunidade na última jornada. O avançado ex-Académica deu uma boa réplica à oportunidade concedida por Carlos Pinto e isso foi suficiente para que o seu processo ficasse em 'stand-by'.