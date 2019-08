Amine com foco na vitória

Depois de conseguir a primeira vitória no campeonato frente ao Varzim na jornada passada, o Leixões recebe, este sábado, o Feirense no Estádio do Mar. Na antevisão da partida, Amine, médio dos matosinhenses, perspetivou um jogo difícil, mas assumiu a confiança na conquista dos três pontos."Vimos de uma vitória importante, frente a um adversário difícil, e estamos determinados em dar sequência a esse bom resultado. Estamos confiantes. Vai ser um jogo difícil, contra um adversário forte, mas só pensamos em vencer. Temos um grupo fantástico, em que todos trabalham nos limites, e ainda vamos melhorar muito", começou por referir o jogador de 25 anos.Amine concluiu apelando ao apoio dos adeptos: "Estamos habituados a contar com um grande apoio dos adeptos e o ambiente na Póvoa de Varzim foi incrível. Contamos com eles para nos ajudarem a vencer o Feirense. Tenho o desejo de ver o Estádio do Mar cheio".O encontro entre o Leixões e o Feirense está marcado para as 11 horas de sábado.