Amine despede-se do Leixões: «Agradeço pelo carinho com que me trataram»

Figura de destaque na campanha que o Leixões realizou em 2019/20, Amine já foi apresentado como reforço do Farense para a próxima época. Apesar disso, o médio fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento ao emblema matosinhense nas redes sociais.





"Em primeiro lugar, quero deixar o meu obrigado a vocês, adeptos. Pelo apoio dentro das quatro linhas, mas igualmente pela simpatia com que sempre me trataram nas ruas de Matosinhos. Depois, agradecer ao presidente e à estrutura por tudo o que me proporcionaram. Ainda, agradecer a todos os treinadores e staff do clube que me ajudaram todos os dias a ser melhor. Por fim, a todos os colegas com quem partilhei balneário", podia ler-se na publicação do jogador francês.O ingresso no Farense será o terceiro desafio do médio de 27 anos em Portugal, isto depois de ter representado o Lusitano VRSA e o Leixões.