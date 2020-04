Amine não dispensa um jogo de cartas durante o isolamento social

O Leixões tem aproveitado o período de isolamento social para dar a conhecer as rotinas dos jogadores do plantel durante o período de isolamento social. Nesse sentido, Amine foi o mais recente atleta a responder às questões do 'Em casa com...'.





O médio francês assumiu que os jogos de cartas e a música têm sido grandes companhias nesta fase. Para além disso, o jogador de 27 anos mostrou-se fã de Netflix e do jogo FIFA 20.Na presente temporada, Amine soma 27 encontros pelo conjunto de Matosinhos.