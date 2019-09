André Cardoso assina por três anos e fica com cláusula recorde

André Cardoso é o mais recente reforço dos sub-23 do Leixões. O médio-ofensivo ex-Sporting, de 18 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, do qual consta uma cláusula de rescisão na ordem dos 5 milhões de euros, um valor recorde no emblema do Mar.





Um valor que demonstra a esperança depositada pelo clube de Matosinhos no jovem jogador, que irá integrar o plantel sub-23, podendo jogar também pelos sub-19.