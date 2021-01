André Castro pode deixar liderança da SAD

O presidente da SAD leixonense, André Castro, pode deixar o Mar a breve trecho caso seja concluído o processo negocial para a aquisição da SAD do Ac. Viseu no qual está envolvido em parceria com Paulo Lopo, o anterior líder da sociedade matosinhense, e o conhecido empresário Nélson Almeida.





As conversações estão em curso com o atual detentor da maioria das participações da entidade viseense, o seu presidente António Albino. O suporte jurídico neste processo tem vindo a ser garantido pelo conhecido advogado Fernando Seara, cuja confiança com Albino já o tinha levado a envolver-se num diferendo mantido com André Castro, na altura diretor desportivo e que alegava controlar 51% das ações do Ac. Viseu através da empresa Sportivision.Um entendimento que António Albino contestou judicialmente, sendo-lhe dada razão no Tribunal da Relação de Coimbra para desagrado de André Castro, que prometeu recorrer para o Supremo.Dá-se ainda o facto de o escritório de Seara ter garantido a defesa do Leixões no processo Jogo Duplo.