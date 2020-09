Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Castro: «SAD e clube têm de fazer com que o Leixões seja um só» Depois de dois anos nos quais exerceu as funções de diretor desportivo e de administrador da SAD, André Castro assume agora o cargo de presidente da SAD do Leixões, substituindo Paulo Lopo, e apela à união entre todos





• Foto: José Reis/Movephoto