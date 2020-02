André Clóvis finalmente de volta

É a grande nota de destaque do Leixões no treino da tarde desta terça-feira. André Clóvis já treinou integrado e engrossa assim as opções de Manuel Cajuda para o seu sector ofensivo. O camisola 97 tinha sido operado a uma fratura de stress no final do ano passado.





O ponta-de-lança brasileiro conta apenas com 15 minutos esta época, os suficientes para dar uma vitória aos matosinhenses, à 6ª jornada da 2ª Liga, frente ao Benfica B (1-0). Resta agora saber se já terá andamento para ser um dos 18 convocados para o jogo de sábado, em Santa Maria da Feira.