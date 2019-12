André Clóvis submetido a intervenção cirúrgica

O Leixões anunciou há momentos que André Clóvis, um dos avançados da equipa, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para "debelar uma fratura de stress na perna esquerda". Apesar de não ter revelado o tempo de recuperação do brasileiro, o conjunto matosinhense informou que a operação "decorreu conforme o previsto".





As lesões, de resto, têm importunado o jogador de 22 anos durante quase toda a temporada. Até ao momento, André Clóvis atuou apenas durante 15 minutos, tempo suficiente para que marcasse o golo do triunfo do Leixões sobre o Benfica B (22 de setembro).Chegado ao Leixões a meio da época passada, André Clóvis fez quatro golos em 15 partidas pelos bebés do mar em 2018/19.