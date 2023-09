André Simões lança apelo aos adeptos do Leixões: «Confiem na equipa»

Após ser uma das contratações de última hora do Leixões no mercado de verão, André Simões mostra-se entusiasmado por ser bem recebido num sítio onde completou parte da sua formação. "Estou muito feliz por estar de volta à casa que me formou como homem e jogador", revelou o médio, que diz estar contente com a "experiência positiva, junto de um grupo fenomenal".Nesse sentido, o jogador de 33 anos lançou um único apelo. "Confiem na equipa", pediu, com vista ao mau momento de forma que a formação de Pedro Ribeiro apresenta na Liga Sabseg, onde ainda procura a primeira vitória no campeonato e tem lutado contra partidas que não correram a favor Ainda assim, o ex-jogador do AEK diz conhecer bem "o clube e as expetativas dos adeptos, que são muito exigentes e esperam sempre o máximo dos jogadores". "É isso que vamos fazer, na obtenção de bons resultados. Uma vitória e as coisas voltarão à normalidade", assegurou.Por fim, André Simões abordou o empenho que é necessário para estar bem em campo e voltar a vestir a camisola dos Bebés do Mar. "Estou a ganhar forma, confiança e a trabalhar para dar o contributo à equipa o mais rapidamente possível", lançou, remetendo para a próxima jornada da Liga Sabseg, em que o Leixões vai enfrentar o Paços de Ferreira no Estádio Capital do Móvel e em querer alinhar na partida, pelo que os adeptos podem contar com ele "para ajudar".