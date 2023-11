André Simões: «Vimos de uma vitória, mas não podemos nem vamos relaxar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o triunfo na última jornada, na receção ao Belenenses, o Leixões conseguiu apenas a sua segunda vitória na Liga Sabseg e interrompeu um ciclo de quatro jogos sem vencer. Agora, com uma visita ao reduto do Mafra em perspetiva, André Simões garante que a mentalidade continua inalterada.

"É um campeonato extremamente equilibrado, em que os jogos são sempre difíceis, mas quando entramos em campo só pensamos em vencer para subir na tabela classificativa. Em Mafra não será exceção", disse, aos meios do emblema de Matosinhos, frisando que não há margem para abrandar: "Vimos de uma vitória e isso traz tranquilidade à equipa. No entanto, não podemos nem vamos relaxar, pois ainda não conseguimos nada. Temos de estar focados e sempre com vontade de fazer mais e melhor. A equipa tem demonstrado muita vontade e competitividade. Estamos confiantes e desejosos de subir na classificação."

O Leixões visita o Mafra este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 9.ª jornada da Liga Sabseg.