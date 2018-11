António Parada: «Poderei candidatar-me à presidência do Leixões em ambiente de consensos»

Os sócios do Leixões irão às urnas no próximo dia 7 de dezembro para eleger os novos órgãos sociais do clube, naquele que poderá ser um dia importante para a estabilização em definitivo do emblema de Matosinhos.Ora, um dos nomes que se afigura como possível candidato à presidência é António Parada, atual vereador da Câmara de Matosinhos, que, em declarações a, confimouque foi convidado a encabeçar uma eventual lista e se mostrou disponível a avançar, mas só em "ambiente de consenso"."Recebi várias chamadas esta semana de forças vivas da sociedade cívil de Matosinhos e que estão ligadas ao Leixões. Entenderam que eu podia ser uma escolha consensual. Sou sócio, ex-jogador do Leixões e vereador da Câmara de Matosinhos e, perante isso, não fujo à responsabilidade de poder vir a ser parte da solução. No entanto, só irei para o Leixões numa lista unânime e de consensos. Não estarei disponível em cenário de rutura nem irei entrar em disputas eleitorais, porque isso não é bom para o clube. Quero, acima de tudo, ver o Leixões pacificado", disse ao nosso jornal, garantindo ainda que, caso avance com uma candidatura, irá procurar criar um "projeto global", que não "exclua ninguém", mas que "inclua, isso sim, todos aqueles que estiverem disponíveis para ajudar o clube".O atual clima de crispação que paira sobre o quotidiano leixonense não passou despercebido a António Parada, que apontou aquela que considera ser a solução indicada para corrigir esse problema. "Tem de existir uma ponte saudável entre o clube e a SAD. A direção deve trabalhar consertadamente com a sociedade de forma a pacificar o Leixões e poder projetar o clube financeiramente e desportivamente. Em conjunto, devemos criar melhores condições de trabalho. A nossa economia local precisa que o Leixões suba de divisão, mas, para isso, tem de existir uma boa relação entre as partes, que crie as devidas condições", apontou.sabe que Paulo Lopo, presidente da SAD, foi uma das várias personalidades leixonenses que abordou o atual vereador da Câmara de Matosinhos.