APCVD levanta interdição e jogo entre Leixões e Belenenses será no Estádio do Mar

A menos de 48 horas da receção ao Belenenses, a contar para a 8.ª jornada da Liga Sabseg, o Leixões recebeu a confirmação que a partida poderá mesmo ser disputada no Estádio do Mar, depois da interdição imposta pela APCVD, devido à falta de regulamento de segurança do recinto desportivo, ter sido levantada.A intedição tinha sido imposta a 19 de outubro, com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) a explicar que a decisão foi "tomada na sequência da mais recente alteração ao regime jurídico da segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos", que entrou em vigor desde 10 de setembro.Na sequência dessa interdição, fonte próxima da SAD do Leixões informouque a administração estava a realizar vários contactos nas últimas semanas junto da autoridade em questão, bem como da Liga Portugal e da Câmara Municipal de Matosinhos, no sentido de regularizar a situação, algo que acabou por ser conseguido em tempo útil.O Leixões receberá assim o Belenenses no seu estádio, este sábado, pelas 14 horas.