Assembleia-Geral do Leixões marcada para 5 de junho

O Leixões vai reunir em Assembleia-Geral no próximo dia 5 de junho, a partir das 15:30 horas, na Escola Básica de Matosinhos. A ordem de trabalhos tem como ponto único a apresentação, discussão e votação do relatório e contas das épocas desportivas 2018/19 e 2019/20.





"O documento que sustenta o relatório e contas a apresentar poderá ser consultado na secretaria do clube, ficando disponível para os sócios com as cotas regularizadas poderem consultar", pode ler-se em parte da convocatório assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Leixões, Tiago Santos.