Autocarro do Leixões apedrejado à chegada à Póvoa de Varzim

O autocarro do Leixões foi apedrejado há momentos, numa altura em que o conjunto matosinhense estava a chegar ao estádio do Varzim. As duas equipas têm encontro marcado para as 20 horas desta segunda-feira.





Apesar do incidente, que deixou um vidro do autocarro do Leixões estalado, não há registo de mazelas físicos em nenhum jogador ou pessoa do staff técnico. Mesmo assim, e de forma natural, os elementos da equipa de Matosinhos ficaram abalados com a situação.No plano desportivo, o Leixões ocupa atualmente o 11º lugar da Liga Sabseg. Já o Varzim, é o atual 17º e penúltimo classificado.