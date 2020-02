Avto antevê deslocação a Santa Maria da Feira: «Sabemos o que queremos»

O Leixões já sentia saudades de trabalhar em cima de uma vitória. Assim aconteceu no dérbi com o Varzim e a motivação dos comandados de Manuel Cajuda chega reforçada, sábado, ao Estádio Marcolino Castro.





"Temos a plena noção de que vamos ter um jogo difícil, frente a uma equipa com ambições de lutar pela subida. No entanto, sabemos o que queremos e vamos dar tudo para ganhar. As vitórias dão-nos mais confiança e a alegria que desejamos. A equipa tem trabalhado bem e está motivada em somar o máximo número de pontos possível. Queremos dar sequência à vitória do último jogo, com o Varzim, e vencer o Feirense", afirma, aos meios de comunicação da SAD leixonense, Avto.O extremo georgiano chegou neste último mercado de janeiro e não poderia estar mais contente por representar o histórico clube de Matosinhos. "O Leixões está a ser uma magnífica experiência. Fui muito bem recebido e estou a adaptar-me bem. Tem muita ambição e adeptos fantásticos, que nos acompanham em todas as circunstâncias. Espero um grande apoio deles em Santa Maria da Feira. Com eles do nosso lado, estamos sempre mais perto de vencer jogos", conclui.