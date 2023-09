Avto e o duelo com o Estoril: «Queremos dar sequência à série de vitórias»

Autor do golo solitário, frente ao S. João Ver, que garantiu a passagem do Leixões à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, Avto lançou, esta segunda-feira, o embate da 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz CUP, contra o Estoril. Para o georgiano, a missão passa por dar continuidade ao bom momento."Conseguimos marcar presença nesta fase da competição com todo o mérito e, como sempre, vamos entrar em campo para honrar o símbolo que envergamos. É o segundo de três jogos que vamos ter numa semana e queremos dar sequência à série de vitórias em que estamos", referiu, ao meios de comunicação da formação de Matosinhos.Apesar do mau momento do adversário, que culminou na saída do treinador Álvaro Pacheco, Avto está preparado para um duelo exigente. "Vamos ter pela frente um adversário de 1ª Liga, com muito mais qualidade do que os resultados demonstram. Estamos à espera de um jogo muito complicado, mas preparados para dar uma boa resposta e conseguir um bom resultado. O apoio dos adeptos será importantíssimo para ultrapassarmos, todos juntos, este obstáculo", acrescentou.O Leixões recebe o Estoril esta quarta-feira, pelas 20h45.