Avto fala em "tristeza" e "discriminação" após ser declarado o fim da época na 2.ª Liga

O anúncio do fim da 2.ª Liga tem motivado reações de vários jogadores de clubes que disputam a competição. Um dos atletas que se juntou ao movimento de contestação pelo término da prova foi Avto, extremo do Leixões.





O jogador georgiano publicou uma foto sua a preto e branco, acompanhada pela legenda "É com imensa tristeza que vivo este momento de discriminação pela 2ª Liga". Esta tem sido uma prática comum de alguns jogadores, que também têm utilizado as legendas "Estamos de Luto" e "Queremos Igualdade".Recorde-se que o Leixões foi um dos clubes que assinou o comunicado conjunto no qual alguns clubes da 2ª Liga agradeceram à FPF pela forma como a situação foi resolvida.