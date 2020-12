Avto: «Feirense é candidato à subida, mas queremos os três pontos»

Sem jogar para o campeonato desde o dia 4 de dezembro devido ao surto de Covid-19 que afetou o plantel, o Leixões visita, esta quarta-feira, o terreno do Feirense. Apesar das limitações nas últimas semanas de trabalho, Avto assegurou que a motivação dos matosinhenses está em alta.





"A equipa está bem e confiante. Apesar de não termos conseguido a vitória frente ao Nacional, fizemos um jogo bem conseguido. Queremos continuar assim e estamos prontíssimos para o jogo com o Feirense", começou por dizer o extremo.O extremo continuou dizendo que a equipa está a recuperar bem em termos físicos e perspetivando o próximo jogo: "O Feirense é um candidato à subida e a 2ª Liga é um campeonato competitivo, mas queremos a vitória e os três pontos".O pontapé de saída do encontro está marcado para as 20 horas.