Azar de Fabinho foi a sorte de Ben Traoré

É comum dizer-se que o azar de uns é muitas vezes a sorte de outros e isso ficou bem evidente na vitória do Leixões, por 1-0, no terreno do Feirense, no domingo. Fabinho, médio português que atravessa um excelente momento de forma, estava no onze inicial de José Mota, mas uma lesão no aquecimento retirou-o da ficha de jogo e lançou Ben Traoré para a titularidade.Ainda que o marfinense esteja muito longe de ser um corpo estranho no onze do Leixões, tendo sido titular em 19 jogos esta temporada, a substituição de última hora acabou por ter um efeito positivo no desfecho do encontro, já que o médio acabou por apontar o golo que deu os três pontos à formação de Matosinhos. Esta época, Ben Traoré leva três golos e uma assistência em 23 partidas.Ainda assim, a lesão muscular de Fabinho é uma preocupação para a equipa técnica liderada por José Mota, já que a melhor sequência de resultados do Leixões coincidiu com o seu regresso após um período de ausência dos relvados de dois meses, também por motivos físicos. O médio vai ser reavaliado nos próximos dias.