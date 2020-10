Belkheir: «O Leixões é o maior clube da 2ª Liga»

Menaour Belkheir foi um dos reforços do Leixões no último dia de mercado e mostrou hoje ter palavras de espanto e elogio perante o clube que vai agora representar.





"Fiquei muito entusiasmado com o interesse do Leixões e pelo projeto que me apresentaram. É o maior clube da 2ª Liga e estou desejoso por triunfar com esta camisola. Sou um jogador tecnicista, rápido e com golo. Estou perfeitamente adaptado e pronto para começar a ajudar a equipa", afimou o avançado franco-argelino, em declarações publicadas nas redes sociais da SAD dos bebés do Mar.O jogador, de 21 anos, assinala ainda o bom acolhimento que teve no balneário, deixando ainda a garantia de empenho da sua parte. "Fui muito bem recebido pelo plantel. Agora, é trabalhar forte para ajudar a equipa a ganhar jogos e dar alegrias aos adeptos", finalizou.