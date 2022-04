Ben Traoré e o jogo com o Nacional: «Queremos voltar às vitórias»

Com o objetivo de somar o máximo de pontos possível até ao final da Liga Sabseg, o Leixões recebe este sábado o Nacional, com o objetivo de regressar às vitórias, após o empate na última ronda com o Sp. Covilhã, tal como salientou o médio Ben Traoré."O Leixões joga sempre para ganhar. Depois do último empate, queremos voltar às vitórias já neste jogo. O Nacional é um adversário complicado, mas vamos dar tudo para vencer. Somos profissionais e temos de continuar a dar o nosso melhor", referiou o marfinense, antes de concluir: "Estamos a fazer uma boa segunda volta e queremos acabar com uma boa série de vitórias. O apoio dos adeptos é sempre importante dar confiança e motivação."A receção do Leixões ao Nacional está marcada para este sábado, pelas 15h30.