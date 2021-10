Ben Traoré: «Precisamos de continuar assim para ganhar confiança»

Na antecâmara do embate frente ao Vilafranquense, da 9ª jornada da Liga Sabseg, Ben Traoré, médio costa-marfinense, fez uma curta antevisão a uma partida em que o Leixões vai procurar somar a terceira vitória consecutiva, algo que ainda não se verificou na presente temporada.





"Conseguimos somar duas vitórias consecutivas, mas agora precisamos de continuar assim para ganhar mais confiança", começou por dizer o jovem de 21 anos. "Estamos preparados para vencer o jogo, mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Todos os jogos são difíceis porque o campeonato é equilibrado, mas acreditamos que vamos ganhar o jogo e queremos somar a terceira vitória consecutiva".Titular nas últimas cinco partidas do Leixões e com dois golos apontados, Ben Traoré atravessa um bom momento na equipa de José Mota. Ainda assim, salientou a importância do apoio da equipa para continuar a crescer.O Leixões visita o Vilafranquense na sexta-feira, pelas 18h00, no Estádio Municipal de Rio Maior.