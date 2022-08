Ben Traoré renova com o Leixões até 2025

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad)

O Leixões confirmou esta terça-feira ter chegado a acordo com o médio Ben Traoré para a renovação do contrato que ligava as duas partes, ficando agora o médio marfinense com um vínculo válido até 2025.Com 22 anos, o médio é um dos principais ativos do plantel orientado por Vítor Martins e, em declarações ao meios do clube, agradeceu a confiança nele depositada. "Primeiramente, quero agradecer a confiança e oportunidade que o Leixões me deu de chegar às competições profissionais. Estou grato a este clube e continuarei a dar sempre o máximo na defesa deste símbolo", começou por dizer o médio, que fez os 90 minutos em todas as partidas da presente temporada.Ben Traoré mostrou-se também consciente da responsabilidade acrescida: "Esta renovação é o reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer, mas também me dá uma responsabilidade ainda maior. Como sempre, só posso prometer trabalho e empenho nos limites para ajudar o Leixões a conseguir atingir os objetivos."Chegado ao Estádio do Mar na época passado, Ben Traoré leva 32 jogos pelo Leixões, com três golos apontados e uma assistência.