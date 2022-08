Ben Traoré: «Temos de jogar nos limites frente ao Trofense»

Na antecâmara do embate da 2ª jornada, frente ao Trofense, marcado para segunda-feira, o médio Ben Traoré sublinhou a vontade da equipa em vencer a primeira partida da época jogada diante dos seus adeptos, no Estádio do Mar."Em casa, junto dos nossos adeptos que nos apoiam sempre, queremos conquistar a primeira vitória no campeonato. Queremos fazer um grande jogo e oferecer os três pontos aos nossos adeptos", afirmou o marfinense, aos meios do clube, perspetivando depois o próximo adversário: "O Trofense tem uma boa equipa, que vale pelo coletivo, e esperamos um jogo muito dificil. Temos de estar muito concentrados e jogar nos limites em todos os momentos."Ben Traoré lembrou ainda a exibição na 1ª jornada, na qual o Leixões jogou grande parte do encontro em inferioridade numérica: "Demonstrámos um grande espírito de equipa e sacrifício no primeiro jogo e temos de colocar sempre essa garra em campo."O Leixões recebe o Trofense na segunda-feira, pelas 20h30.