Beto: «Pensei em atirar a toalha aos 21 anos mas o meu pai não me deixou »

Numa entrevista a um blogue espanhol, ‘Futbol Portugués desde Espanã’, Beto revelou que ponderou abandonar os relvados ainda em tenra idade. "Achava que a minha oportunidade não ia chegar e pensei em atirar a toalha aos 21 anos mas o meu pai não me deixou, dizia-me sempre: ‘Nunca na vida desistas de um sonho’. Tantas vezes me disse isso que eu fui aguentando e depois a oportunidade surgiu", explicou o guardião de 38 anos.





O internacional português revela o percurso que fez até chegar essa oportunidade que curiosamente foi dada pelo clube que hoje representa novamente: "Fiz toda a formação no Sporting, jogando sempre para e depois saí para o Chaves onde quase não joguei. Terminou o meu contrato e fui para o Marco…eu tinha responsabilidades financeiras que não podia assumir e eram os meus pais que me ajudavam. Era muito difícil para mim mas depois chegou a oportunidade de ir para o Leixões e agora que volto só posso dizer que estou agradecido."O regresso aos Bebés do Mar aconteceu porque "queria voltar ao meus país e à cidade onde está o meu filho. Chegavam ofertas de todo o lado mas quando surgiu a oportunidade de regressar ao clube que me deu a oportunidade de voltar a sonhar eu nem pensei. Foi uma questão de agradecimento", reforçou.Por último, quando questionado sobre se o facto de jogar na segunda liga significava uma despedida em definitivo das convocatórias da Seleção Nacional, o guarda-redes assumiu "quero pensar que não, sei que a minha situação é mais difícil, obviamente, mas mantenho a minha ilusão e a minha esperança."



Por Tiago Vaz