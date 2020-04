Beto recorda passagem pelo Leixões: «Tenho de estar agradecido»

Em entrevista ao site do Leixões, Beto recordou a sua passagem pelo clube de Matosinhos. O internacional português falou ainda da importância do facto de ter sido formado no Sporting e assumiu que ainda não pensa no fim de carreira.





Chegado ao Leixões em 2006/07, Beto começou por realçar o papel de Vítor Oliveira na sua carreira. "O Vitor Oliveira é, sem dúvida, um dos treinadores que mais me marcou na minha carreira. Pela aposta que fez em mim e pela oportunidade que me deu de voltar a entrar na rota certa do futebol. Portanto, independentemente de ser na altura um rival do FC Marco, aceitei ir pelo projecto que o Leixões tinha. Tive ofertas de clubes da primeira divisão, mas acreditei no Vitor como ele acreditou em mim", vincou.Já depois de ajudar os matosinhenses a subir de divisão, o guarda-redes foi um dos elementos preponderantes no 6º lugar alcançado pelo clube em 2008/09. Uma temporada que marcou Beto: "Recordo essa temporada com nostalgia e orgulho ao mesmo tempo. Foi uma época de sonho para todos nós. Conseguimos resultados históricos, sem dúvida, tínhamos um grande plantel e uma união e comunhão de objectivos muito grande. Despedi-me com grande tristeza do Leixões, onde fui muito feliz e muito bem tratado por toda a gente. Quando assim é, tenho de ser e estar agradecido. Estreei-me pela Seleção enquanto jogador do Leixões e tenho muito orgulho nisso. Na altura era muito difícil isso acontecer, porque havia pouco espaço para jogadores que não fossem de equipas grandes".Apesar de ter começado a jogar no Ponte de Frielas, Beto chegou bastante jovem ao Sporting, um passo que o guarda-redes considera fundamental para aquilo que tem sido a sua carreira. "Ir para o Sporting foi o melhor que podia ter acontecido. A nível pessoal e profissional, o Sporting foi preponderante no meu crescimento. O meu desenvolvimento técnico e social foi uma das grandes conquistas do clube, não só comigo, mas com a maioria dos jogadores, porque o Sporting tem essa filosofia", afirmou o guarda-redes, que destacou ainda a conquista da Liga das Nações como um dos seus maiores feitos.Beto concluiu mostrando feliz na Turquia e assumindo que ainda não pensa em terminar a carreira: "Não coloquei ainda um limite para o final de carreira. Simplesmente enquanto me sentir motivado e feliz a jogar, assim continuarei. Terminar no Leixões? Quem sabe, não descarto nenhuma opção, até porque tenho vários clubes onde gostaria de terminar".