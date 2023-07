Beunardeau apresentado nos franceses do Red Star

Comptabilisant près de 180 matchs dans les buts sur les huit dernières saisons entre les première et deuxième divisions portugaises et la deuxième division belge, @QBeunardeau s'engage avec le @RedStarFC ?? https://t.co/nJqoTRJzX1 #MercatoRedStar pic.twitter.com/OH3Xbx5XbX — Red Star FC ? (@RedStarFC) July 4, 2023

Comojá tinha adiantado, Beunardeau estava de saída do Leixões após ter terminado o seu contrato. Esta terça-feira, o guarda-redes foi apresentado nos gauleses do Red Star, clube do terceiro escalão do futebol francês.O guardião gaulês, de 29 anos, regressa assim ao país de origem depois de cinco anos no futebol português, onde representou o Aves e o Gil Vicente antes de se mudar para Matosinhos.