Beunardeau: «As vitórias galvanizam-nos»

Depois de o regresso aos triunfos na última jornada, o Leixões procura dar seguimento a esse testado na receção ao Torreense, este sábado, tal como indicou o guardião Beunardeau, aos meios do clube.

"Queremos dar sequência à vitória na Covilhã e somar os três pontos diante do Torreense. É importante que o consigamos fazer, pois a jogar em casa, com um grande apoio dos nossos adeptos, temos todas as condições para o fazer", referiu, fazendo um balanço positivo da época até ao momento.

"Estamos sempre confiantes. Sabemos da qualidade do nosso plantel, somos um grande grupo e temos vindo a somar pontos para conseguir os objetivos o mais rapidamente possível. As vitórias galvanizam-nos e é para as conseguir que trabalhámos nos limites", sublinhou.

Frente à equipa de Torres Vedras, o guardião gaulês quer a equipa na sua melhor versão: "O Torreense é um adversário difícil, como a maioria das equipas deste campeonato, e só jogando nos limites e muito concentrados conseguiremos os três pontos. Contamos com um grande apoio dos nossos incríveis adeptos para o conseguir."

O Leixões recebe o Torreense este sábado, pelas 14 horas, em jogo da 12ª jornada da Liga Sabseg.