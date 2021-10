Beunardeau e o duelo com o Benfica B: «Temos três vitórias seguidas, mas queremos a quarta»

Na antecâmara do duelo com o Benfica B, agendado para o próximo sábado, Beunardeau, guarda-redes do Leixões, anteviu o confronto com o atual líder da Liga Sabseg, destacando a vontade de prolongar a sequência de vitórias.





"Temos três vitórias seguidas, mas queremos a quarta. Gostaríamos de ter mais vitórias e vamos fazer tudo para conquistar os três pontos. O Benfica B é o líder mas temos qualidade e estamos confiantes. Vamos fazer de tudo para vencer", começou por dizer o francês aos canais do clube.Além disso, o guardião, que tem sido titular nos jogos do campeonato, voltou a enaltecer a importância dos adeptos: "Se o Estádio do Mar estiver cheio, que penso que vai estar, vai ser um grande apoio. Os nosso adeptos são muito bons, muito fortes. Tenho a confiança que vamos vencer".O Leixões recebe o Benfica B no sábado, pelas 11 horas, em jogo da 10ª jornada da Liga Sabseg.